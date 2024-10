Fonte da TML acrescentou que “na última contagem foram feitos 14 mil carregamentos em 5 horas”. A TML tinha indicado à Lusa ao início da tarde que a aplicação voltava a estar operacional, embora com “alguns constrangimentos”.

Segundo disse a fonte da empresa gestora do cartão Navegante, ainda não é possível confirmar se “houve um ciberataque ou um problema interno” com a aplicação para telemóveis.

De acordo com a fonte, “foi reposta a versão anterior e a aplicação está a começar a recuperar”, tendo os gestores da ‘app’ já assinalado que “foram registados carregamentos de gratuitidade e utilização da aplicação”.

Na terça-feira, a TML explicou que a aplicação para telemóveis estava sob ataque informático desde o dia anterior e era impossível carregar os passes de transporte da Área Metropolitana de Lisboa através deste método.

O cartão Navegante pode ser carregado em todos os locais físicos onde já se podia fazê-lo antes da possibilidade dada este ano pela aplicação móvel.

A TML recordou que os utilizadores até aos 19 anos podem carregar na aplicação a gratuidade jovem estudante do passe. Se até 31 de outubro atualizarem os dados do cartão Navegante ficam com o cartão válido até aos 19 anos ou até ao prazo de validade do mesmo.

Entre os 19 e os 23 anos têm que selecionar na ‘app’ a opção prolongar a gratuitidade jovem, atualizar os dados e submeter o comprovativo da matrícula e não uma declaração como era indispensável até este ano. Desta forma, a gratuitidade do cartão Navegante ficará válida até setembro de 2025.

Os utilizadores do Navegante podem ainda carregar o cartão no multibanco, nas bilheteiras dos operadores de transporte e nas máquinas de venda automática da CP – Comboios de Portugal, do Metropolitano de Lisboa, do Metro Sul do Tejo, da Transtejo/Soflusa e da Fertagus, além da rede de agentes Navegante Payshop.

O cartão Navegante é o passe mensal, com várias tipologias, que pode ser usado em todos os transportes públicos dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, como a rede rodoviária da Carris e da Carris Metropolitana, os comboios da CP e da Fertagus, o Metropolitano de Lisboa, o Metro Sul do Tejo e a rede de autocarros MobiCascais, entre outros.

Integram a Área Metropolitana de Lisboa os municípios de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra e Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e Almada, Seixal, Barreiro, Alcochete, Palmela, Setúbal, Sesimbra, Moita e Montijo, no distrito de Setúbal.

O valor do passe municipal é de 30 euros e o do metropolitano 40 euros, valores que se mantêm inalterados desde a sua criação, em 2019.