As embarcações transportavam mais de 300 depósitos de combustível e eram tripuladas por nove homens, seis de nacionalidade espanhola, um de nacionalidade marroquina, um colombiano e um francês, com idades compreendidas entre o 22 e 54 anos.

“Os nove suspeitos foram sujeitos aos necessários procedimentos para a sua identificação e tramitação legal”, indicou a Marinha, em comunicado.

A intervenção decorreu entre quarta-feira e sexta-feira, envolvendo elementos do Grupo de Ações Táticas (GAT) da Polícia Marítima e Fuzileiros.

“A operação foi apoiada por um navio de patrulha oceânica, duas lanchas de fiscalização rápida e um veículo aéreo não tripulado (drone) da Marinha”, de acordo com a mesma fonte.

Desde o início do ano passado, as autoridades marítimas identificaram 120 pessoas e apreenderam 48 embarcações de alta velocidade com mais de 33 toneladas de droga.