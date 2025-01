A GNR deteve um homem, de 55 anos, por posse de munições proibidas e contrafação, após buscas em dois veículos e numa residência, realizadas no âmbito de uma investigação por crime de ameaças, que decorria há dois anos.

Foram apreendidas 2.649 peças de roupa, 145 munições de diversos calibres e 4.335 euros em dinheiro.

A ação contou com o reforço de militares do Posto Territorial de Bombarral, do Destacamento de Intervenção de Leiria e da Unidade de Intervenção da GNR.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Peniche.