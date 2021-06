Durante o período de confinamento, no ano de 2020, a Universidade Europeia adaptou os seus métodos de ensino para garantir a segurança, o conforto e bem-estar dos seus alunos. A partir de casa, podiam aceder aos conteúdos da plataforma digital a qualquer momento, colocando como foco principal as necessidades individuais dos estudantes.

Ao novo modelo académico deram o nome de Experiential Learning Hyflex, nome que remete para a flexibilidade dos horários e a personalização dos estudos. Assim, os estudantes podem aceder às aulas digitalizadas e outros conteúdos exclusivos permanentemente disponíveis através do seu telemóvel ou computador, em qualquer lugar.

Mas o modelo não fica por aqui. A Universidade Europeia aliou as aulas presenciais às salas de aula física e às plataformas virtuais, permitindo que o ensino possa ser feito tanto no campus como à distância.

No campus, os universitários têm à sua disposição salas e laboratórios equipados com as mais recentes tecnologias, bem como um apoio personalizado por parte dos docentes. O modelo, que veio complementar a oferta presencial, privilegia um ensino extremamente prático, onde os alunos aprendem ao “fazer, sentir, pensar e viver”.

créditos: Universidade Europeia

A oferta formativa da Universidade Europeia é alargada: 18 Licenciaturas, sete Duplas Licenciaturas, 11 Mestrados, 29 programas de Executivos e três Doutoramentos, nas áreas da Gestão, Recursos Humanos, Desporto, Direito, Turismo, Design e Comunicação, com programas lecionados em português e em inglês.

Segundo a instituição, as taxas de empregabilidade dos seus cursos é acima de 97%, sendo que a oportunidade de realizar um semestre em mobilidade Internacional numa universidade parceira (em alguns cursos) poderá também ser um fator importante na hora de escolher a formação.

Os alunos da Universidade Europeia têm ainda a possibilidade de realizar as suas práticas de exploração vocacional através do Problem-Based Learning (ou Aprendizagem Baseada em Problemas, em português), com salas de observação, simulações, role-play e salas de atendimento. Nos casos da hotelaria, turismo e gestão, são utilizados vários softwares profissionais de simulação para uma maior aproximação ao mercado de trabalho.

O objetivo da instituição é “formar profissionais que saibam responder aos desafios do mercado”, proporcionando uma aprendizagem baseada na investigação científica e no método de experimentação – seja através de aulas práticas laboratoriais, shadowing, professional talks, workshops, contacto com várias empresas através de seminários, casos reais ou visitas de estudo.