“Apesar de descobrirmos que o aumento da temperatura isoladamente representa um risco para animais que vivem em reservas de água subterrânea (sobretudo crustáceos microscópicos), o aquecimento global também agudiza o problema da salinização das reservas de águas subterrâneas”, concluiu o estudo, que demonstra igualmente que a sobrevivência dos animais que vivem nestes ecossistemas “está ameaçada pelo aumento do sal nestas reservas de água doce”.

De acordo com os cientistas envolvidos no estudo, a capacidade de os organismos tolerarem a salinidade está relacionada com a forma como lidam com o stress osmótico, ou seja, como controlam a perda de água do interior dos seus corpos para a solução de sal onde se encontram.

Por isso, a salinização das águas subterrâneas e “um problema ambiental à escala global”, pois as atividades humanas “podem induzir a salinização das águas subterrâneas de várias maneiras, como a intrusão de água do mar nos aquíferos costeiros, causada pelo aumento do nível médio das águas do mar ou pelo bombeamento excessivo das águas subterrâneas, e até pela aplicação direta de sal, por exemplo, para impedir a formação de gelo nas estradas”, sublinhou a investigadora.

Os processos de salinização associados às atividades humanas “são dramaticamente intensificados em regiões áridas e semiáridas, que são muito mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, particularmente o aumento da temperatura devido ao aquecimento global”, adiantou Ana Sofia Reboleira, exemplificando com o trabalho de campo realizado em zonas áridas e semiáridas do sudeste da Austrália, assim como as diversas experiências realizadas em laboratório, num período em que a cientista portuguesa esteve como professora associada visitante na Universidade de Macquarie em Sydney, na Austrália.

“A maior parte do nosso trabalho de campo é feito em grandes espaços subterrâneos, como as grutas, que funcionam como uma janela para a observação destes ecossistemas. Neste caso, estivemos a trabalhar em aquíferos em arenitos, um tipo de rocha que apenas permite o acesso aos níveis freáticos através de furos que foram realizados para a investigação científica e através dos quais foram extraídos os organismos estudados”, disse.

O estudo tem como coautores a doutoranda Andrea Castaño-Sánchez, da Universidade de Copenhaga, e o professor Grant Hose, da Macquarie University, em Sydney.

Até ao fim do ano serão divulgadas mais conclusões das investigações realizadas em zonas temperadas, subárticas, subtropicais e tropicais, passando também por ecossistemas de águas subterrâneas portuguesas.