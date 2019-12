De acordo com a AFP, esses estabelecimentos tinham, até agora, duas entradas, uma para homens solteiros e outra para mulheres com as suas famílias.

O ministério de Municipalidades e Assuntos Rurais anunciou neste domingo no Twitter a eliminação de várias obrigações para os restaurantes, entre elas a de ter "uma entrada para os solteiros e outra entrada para as famílias".

Até agora, as sauditas estavam ainda proibidas de usufruir das áreas frequentadas por clientes masculinos, sendo encaminhadas para zonas reservadas a famílias.

Sob o impulso do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, a Arábia Saudita entrou num amplo programa de reformas que inclui uma flexibilização das proibições que afetam as mulheres.

Recentemente as mulheres sauditas foram autorizadas a viajar para o estrangeiro sem autorização prévia Mas a mais emblemática das reformas foi a que permitiu às mulheres conduzir uma viatura a partir de junho de 2018.