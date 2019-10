A informação foi prestada hoje à agência Lusa pelo secretário executivo da Área Metropolitana de Lisboa (AML), Carlos Humberto.

“Estamos a passar as autorizações que nos pedem [de novos horários] onde temos sentido aumento da procura” pelo transporte público, afirmou Carlos Humberto à agência Lusa.

Entre setembro de 2018 e setembro de 2019, aumentou em 150 mil o número de passageiros dos transportes públicos em toda a área Metropolitana de Lisboa.

Mafra, Montijo, Setúbal e Palmela são os concelhos onde “esse crescimento é mais significativo” e onde as operadoras de transportes têm tido mais dificuldade em responder a esse aumento de procura, indicou o responsável.

Os montantes que as operadoras estão a receber da AML para as compensar da redução no valor dos passes, e que foram calculados de acordo com o aumento da inflação e de acordo com uma estimativa de aumento de 15% na procura dos passes mensais, “foram claramente ultrapassados para os 25,5%”, acrescentou.

Sem conseguir antecipar esse aumento da procura, as operadoras têm vindo a fazer “desdobramentos” de horários, com a saída, para o mesmo horário, de mais do que um autocarro, no caso dos transportes rodoviários.