O revólver foi apresentado publicamente pela primeira vez em 2012 com o lançamento do livro "Aurait-on retrouvé l'arme du suicide?" ("Teria-se encontrado a arma do suicídio?"), o qual narra a história desta arma. Em 2016, o museu criado em seu nome em Amsterdão apresentou a arma, na exposição "Nos confins da loucura, a doença de Vincent Van Gogh".

Apesar da autenticidade deste revólver nunca ter sido completamente comprovada, existem vários indícios que tornam verossímil a hipótese de que o artista se terá suicidado com esta arma. Uma análise efetuada ao revólver concluiu que este permaneceu enterrado entre 50 e 80 anos, janela de tempo que coincide com a morte de Van Gogh e com a descoberta da arma. Para além disso, foi encontrada no local da tentativa de suicídio e o seu calibre corresponde ao descrito pelo doutor Paul Gachet, que cuidou do pintor até à sua morte.

Contudo, como reporta a BBC, o Instituto Van Gogh criticou o leilão, considerando-o a "comercialização de uma tragédia que merece mais respeito", e relembrou que "nada sugere que os destroços [da arma] estão formalmente ligados à morte de Van Gogh".

Apesar de ter morrido ainda no século XIX, o génio artístico e as crises de loucura de Van Gogh continuam a causar fascínio no mundo da arte, sendo o mais notório exemplo quando em 1888 cortou a própria orelha numa luta com seu amigo e pintor Paul Gauguin, tendo alegadamente sido oferecida a uma prostituta.

O artista instalou-se em Auvers-sur-Oise dois meses antes do seu suicídio, aconselhado pelo irmão, Théo, após passar um ano numa instituição para doentes mentais. Nesta fase, o pintor estava no auge da carreira, pintando mais de uma obra por dia, mas, ao mesmo tempo, era vítima de grandes crises psicológicas que se acentuaram pouco antes da sua morte.