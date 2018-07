Arqueólogos franceses e espanhóis encontraram um dente de leite com 560 mil anos na caverna de Arago, situada no sítio arqueológico pré-histórico de Tautavel, nos Pirenéus.

O "fóssil excepcional" foi encontrado na segunda-feira, informaram os investigadores, e pertence, segundo as primeiras conclusões, a um exemplar de homo heidelbergensis, uma subespécie que partilhava traços físicos com o homo sapiens e com seu antecessor homo erectus.

"O dente pertencia a uma criança de cinco ou seis anos", explicou Tony Chevalier, um paleoantropólogo da universidade de Perpiñán e do centro de investigação de Tautavel.

Os vestígios de um período tão antigo são "excecionalmente" raros, segundo o investigador. Neste mesmo sítio foi encontrado em 1971 um crânio, conhecido agora como do Homem de Tautavel, cuja antiguidade é estimada em cerca de 460 mil anos.

Os investigadores encontraram outros dentes no passado em Tautavel, mas este fóssil "ensinará muito sobre o comportamento humano" na época, explicou o especialista.