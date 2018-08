“Cambedo 1946” é um projeto de arqueologia contemporânea que está a estudar a resistência às ditaduras ibéricas (1926-1975) e a solidariedade na fronteira entre Trás-os-Montes e a Galiza.

O ponto de partida para a investigação é a casa da dona Albertina. Nas suas ruínas uma equipa de cinco arqueólogos liderada por Rui Gomes Coelho está a escavar e a procurar vestígios com recurso a um detetor de metais.

No pátio da casa os investigadores descobriram hoje uma insígnia de metal da Guarda Fiscal. É um achado que consideram importante e que pode estar relacionado com o ataque à aldeia e à casa da dona Albertina, onde estavam refugiados dois guerrilheiros espanhóis.

Nas ruínas do que foi a corte dos animais, que ficava por baixo da cozinha, foram descobertos objetos, como um prato com o desenho da Torre de Belém, e que estão relacionados com o dia-a-dia da mulher que era localmente conhecida como “tia Albertina”, uma devota que vivia para a igreja e que ensinava a doutrina aos mais novos.

Rui Gomes Coelho explicou que esta casa de granito foi “duramente bombardeada” pelo Exército e nunca foi reconstruída. No dia 21 de dezembro foram disparados cerca de “70 projéteis de morteiro” numa área concentrada da aldeia.

Do lado espanhol da fronteira estava a Guarda Civil, com quem o cerco tinha sido concertado. Desse ataque resultaram vários mortos e feridos e muitos habitantes da aldeia foram presos e interrogados.