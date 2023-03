Landing é uma plataforma de arrendamento de 20.000 apartamentos mobilados em mais de 375 cidades dos EUA. Com o objetivo de se adaptar ao crescimento dos "nativos digitais" e à liberdade que o trabalho remoto trouxe, oferece apartamentos totalmente mobilados, a preços mais baixos do mercado, e com todos os serviços incluídos.

Lisa Russell, por exemplo, já viveu em seis apartamentos diferentes, em três estados, no período de seis semanas, de acordo com o USA Today. Todos os apartamentos estavam totalmente mobilados e custavam 1.295 dólares por mês (aproximadamente 1.217 euros), 33% abaixo da média nacional. É um Membro Standby, ou seja, tem direito a todos os serviços do apartamento, sem ter de fazer contrato.

Lisa considera um preço justo, comparando com o que gastaria em hotéis. "É uma taxa fixa, independentemente de quão grande é o apartamento. Pode-se ficar num apartamento de luxo sem se comprometer por seis meses ou um ano".

O único senão é que existem membros - os Standard - que, preferindo um pouco menos de flexibilidade, e instabilidade, fazem contratos mensais, que também concedem acesso a todos os apartamentos da plataforma, mas com estadias de, no mínimo, 30 dias. Os membros podem selecionar uma data de saída ou optar por ficar por tempo indeterminado. Pagam uma taxa anual de 199 dólares (aproximadamente 187 euros) e quando decidem sair só têm de avisar com duas semanas de antecedência.

Uma vez que os apartamentos disponíveis são os mesmos para os dois tipos de membros, quando um membro Standard tem interesse numa casa ocupada por um Standby, este tem 72 horas para sair e mudar-se para outro apartamento, sem qualquer custo adicional.

Allison Lawrence é um exemplo de membro Standby. O seu atual apartamento tem um quarto, e vista para o centro de Austin, Texas. O apartamento normalmente custaria entre 2500 e 3500 dólares (entre cerca de 2.349 e 3.288 euros), contou ao Axios. Depois de quase dois meses, Allison e o marido receberam o aviso para sair da casa, mas tiveram sorte de ser de duas semanas. Planeiam mudar-se para outro apartamento da plataforma, também em Austin.

Uma opção para trabalhadores temporários, remotos, ou para quem deseja criar raízes numa nova cidade sem se comprometer com contratos e burocracias. O lema é "vive onde quiseres, quando quiseres, por apenas 1295 dólares ao mês". E quando a casa atual da pessoa for reservada, tem três dias para escolher uma nova.