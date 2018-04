As fortes chuvas de março causaram estragos no Quénia. Derrubaram muros de hospitais, inundaram bairros inteiros e fecharam as principais estradas nacionais. Contudo, a maior surpresa foi as chuvas terem evidenciado a fenda que existe no solo africano — que, segundo os geólogos, é a evidência de que o continente africano se vai dividir em dois ao longo das próximas dezenas de milhões de anos.

AFP