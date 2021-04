O primeiro-ministro anunciou hoje que a generalidade do país avança para a próxima fase do desconfinamento. Mas há várias exceções.

De acordo com António Costa, há quatro conselhos que, por manterem um número de casos superior a 240 casos por 100 mil habitantes, não só não vão avançar para a nova fase de desconfinamento, como terão de ter as regras mais rígidas apresentadas a 15 de março.

Esses quatro concelhos são:

Moura

Odemira

Portimão

Rio Maior

“Não basta não passarem para a fase seguinte [do desconfinamento], é necessário que recuemos para o conjunto de regras que vigoravam antes do último desconfinamento”, afirmou António Costa.

Na prática, referiu, nestes quatro concelhos, “têm de encerrar na próxima segunda-feira” ginásios, museus, galerias de artes e espaços semelhantes, tal como as lojas entretanto abertas voltam a poder funcionar apenas com venda ao postigo e também as esplanadas voltam a fechar.

Outros sete concelhos, referiu o primeiro-ministro, não avançam para a nova fase, já que têm mais de 120 casos por 100 mil habitantes. No seu caso, todavia, são mantidas as atuais regras. Esses concelhos são:

Alandroal

Albufeira

Beja

Carregal do Sal

Figueira da Foz

Marinha Grande

Penela

António Costa destacou que estas restrições “não são nem prémios nem castigos”, mas “medidas adotadas para a segurança das próprias populações” adequadas à situação da pandemia nestes territórios.

O primeiro-ministro avisou ainda que há 13 concelhos que, apesar de poderem avançar para a nova fase de desconfinamento, estão têm de ter "particular atenção" à evolução dos casos. Os 13 concelhos são:

Aljezur

Almeirim

Barrancos

Mêda

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Olhão

Paredes

Penalva do Castelo

Resende

Valongo

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Famalicão

Em sentido contrário, houve oito concelhos que conseguiram sair da situação de "risco elevado" em que se encontravam há 15 dias e aos quais, assim, foi possível entrar nesta nova fase de desconfinamento. Estes são:

Borba

Cinfães

Figueiró dos Vinhos

Lagoa

Ribeira de Pena

Soure

Vila do Bispo

Vimioso

Para os concelhos que avançam para a nova fase de desconfinamento, vão poder contar com a abertura de:

Escolas (ensino secundário e superior);

Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;

Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação;

Todas as lojas e centros comerciais;

Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 4 pessoas ou 6, por mesa, em esplanadas) até às 22h00 ou 13h00 ao fim de semana e feriados;

Modalidades desportivas de médio risco;

Atividade física ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

Eventos exteriores com diminuição de lotação;

Casamentos e batizados com 25% de lotação.

Apesar de haver concelhos a dar passos atrás no desconfinamento, António Costa assegurou que as escolas continuam a funcionar presencialmente e também voltam ao ensino presencial os alunos do ensino secundário e do ensino superior – como no resto do continente português -, porque as “medidas relativas ao sistema educativo serão sempre medidas de âmbito nacional”.

O plano prevê quatro fases de reabertura — duas já avançaram em 15 de março e 5 de abril —, a próxima será já em 19 de abril, e a última a 3 de maio.