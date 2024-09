Os incêndios no concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, eram às 9h15 os únicos incêndios em curso e por dominar em Portugal continental, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O comandante Pedro Araújo, da ANEPC, adiantou que foi possível durante a noite devido a condições meteorológicas mais favoráveis dominar um conjunto de incêndios.

“A situação hoje é muito mais calma do que no dia de ontem [quinta-feira]. Temos um conjunto de incêndios dados como dominados e temos ainda pendente, ainda em curso, os dois incêndios no concelho de Castro Daire, em concreto na Serra de Montemuro”, indicou.

Já o incêndio que deflagrou às 12h46 de terça-feira em Pinheiro, Moção, em Castro Daire, estava a ser combatido por 86 operacionais, com o apoio de 30 veículos.

“Durante a noite foi possível dominar um conjunto de incêndio tendo em conta as condições meteorológicas favoráveis, em algumas regiões choveu e foi um bom contributo para que os incêndios pudessem ficar dominados durante a noite”, disse.

De acordo com a proteção civil, o incêndio em Penalva do Castelo, distrito de Viseu, entrou esta madrugada em fase de resolução.

Também o incêndio que deflagrou na quarta-feira à tarde na freguesia de Alvarenga, em Arouca, concelho do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto (AMP), entrou hoje em fase de resolução.

Em fase de resolução estavam também os dois fogos que deflagraram em Sabroso de Aguiar e em Veria de Jales e Quintã e que sofreram reativações na quinta-feira à tarde em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

O comandante Pedro Araújo disse ainda que a previsão é que chova em todo o território continental hoje e sábado, o que contribuirá de forma definitiva para debelar todos os incêndios e para as operações de rescaldo.

Já ao fim da manhã, o incêndio em Castro Daire foi dominado e vai ser monitorizado através de uma câmara térmica para detetar zonas de maior risco de reacendimento para evitar novos focos, disse o presidente do Município.

Às 10h00, Paulo Almeida afirmou aos jornalistas que “o incêndio foi dado como dominado”, mas que isso não significa que o concelho está livre de perigo.

“É verdade que durante a noite as condições meteorológicas e a chuva nos vieram ajudar (…), mas continua a haver perigo de reacendimentos”, afirmou.