1. Agenda Solidária IPO 2020

A Agenda Solidária IPO 2020 foi criada com o objetivo de contribuir para melhorar as condições de tratamento no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa Francisco Gentil.

A agenda inclui histórias inéditas sobre a alegria das pequenas coisas escritas por 12 personalidades portuguesas. Figuras como Chef Kiko, Tânia Ribas de Oliveira , Luísa Ducla Soares, Isabel Stilwell, Francisco Louçã e José Luís Peixoto fazem parte do leque de autores. As ilustrações são de Joana Rosa Bragança.

Quem estou a apoiar?

O valor angariado será usado para melhorar as condições de acolhimento dos utentes do IPO de Lisboa, através da construção do novo edifício de cuidados ambulatórios.

O que preciso de fazer?

É só comprar a Agenda Solidária IPO2020. A compra pode ser feita no IPO, no site da editora Livros Horizonte, nas livrarias, em grandes superfícies e nos sites habituais de venda de livros. Saiba mais sobre a campanha aqui.

2. Pai Natal Solidário

A campanha "Pai Natal Solidário", dos CTT, quer ajudar a realizar os desejos expressos nas cartas escritas ao Pai Natal por crianças em instituições. Mais de 88% das cartas já foram apadrinhadas.

Quem estou a apoiar?

Crianças até aos 12 anos em situação de risco social. As crianças escreveram cartas ao Pai Natal com os presentes que desejam receber. As instituições entregaram as cartas nos CTT, que as publicaram online e nas lojas.

O que preciso de fazer?

Quem quiser ajudar, escolhe uma das cartas publicadas e deixa o seu nome e email (nas lojas ou online), registando o número da carta escolhida. De seguida, deve fazer chegar, no prazo de três dias úteis, o presente pedido pela criança numa Loja CTT, indicando o número da carta que reservou. Os presentes não devem ser embrulhados e os CTT oferecem a embalagem e o envio.

A iniciativa decorre durante os meses de novembro e dezembro. No site da campanha encontra as cartas e mais informações sobre a iniciativa.

3. Programa “Mais Ajuda”

O Lidl, em conjunto com as rádios Renascença, RFM e Mega Hits, tem em vigor a campanha "Mais Ajuda". Nesta iniciativa, parte do montante das compras feitas nos supermercado reverte a favor de projetos com impacto social.

Quem estou a apoiar?

Instituições particulares de solidariedade social (IPSS) que ajudam crianças e “startups” com impacto social. São selecionados projetos inovadores que trazem novas respostas para problemas sociais e que desenvolvem boas práticas. Cada uma das iniciativas escolhidas receberá sessões de mentoria e um apoio monetário. O valor angariado será anunciado em janeiro de 2020, depois de encerrada a campanha.