Uma Kamala Harris visivelmente feliz subiu ao palco em Willmington, no Delaware, ao som de Mary J Blige e as primeiras palavras foram sobre a democracia na Américo e de agradecimento a todos os que votaram.

“A democracia da América não está garantida, é tão forte como a nossa vontade de lutar por ela, de a guardar e de não a tomar por garantida”, afirmou.

“Vocês votaram e deixaram uma mensagem clara: escolheram a esperança, unidade, decência, a ciência e a verdade.”

As palavras que se seguiram foram para Joe Biden, que descreveu como alguém capaz sarar as feridas, e a quem elogiou a audácia de “quebrar uma das barreiras mais substanciais do nosso país e escolher uma mulher como sua vice-presidente”.

“Posso ser a primeira mulher neste cargo, não serei a última”, afirmou Kamala Harris.

A rematar, a senadora agora eleita vice-presidente dirigiu de novo as suas palavras a Joe Biden, afirmando que "elegemos um presidente que representa o melhor de nós".

Joe Biden subiu ao palco minutos depois, igualmente bem disposto,ao som de "Glory Days" de Bruce Springsteen, e falou de uma nova fé no amanhã, em dias melhores e em tornar a América respeitada no mundo novamente.

As primeiras palavras foram para a famílias, começando pela mulher: "sou o marido de Jill", disse o presidente eleitor, "e não estaria aqui sem o amor dela".

Depois, Biden falou da América que quer e que não quer ver. Começando pela última: não quer ouvir falar falar, disse, de uma América "onde não é possível".

Os discursos podem ser acompanhados na íntegra aqui.