Daniel Oliveira

O diretor de programas da SIC escreveu no seu Instagram que Marco Paulo "quis cantar até ao fim, quis fazer o programa até ao fim. Quis receber todos até ao fim. Quis ser tudo até ao fim".

"A SIC honra a sua memória e estamos-lhe gratos por tudo o que fizemos juntos. Uma palavra para os seus mais próximos, que tudo fizeram até ao último momento para que fosse em paz o seu Maravilhoso Coração", pode ainda ler-se no final de uma longa mensagem.

Ana Marques

A apresentadora, que participava no programa "Alô Marco Paulo" ao lado do cantor, apenas escreveu "Como explicar?" no Instagram, a acompanhar uma fotografia dos dois.

Cristina Ferreira

"O Marco não precisa de grandes explicações. Foi um dos maiores artistas deste país. Deixa as canções mais emblemáticas. Nossa senhora lhe dê a mão. Obrigada Marco", escreveu a apresentadora no Instagram.

João Baião

O apresentador publicou no Instagram uma fotografia ao lado do cantor. "Um grande aplauso!! Meu querido, nosso querido Marco!", pode ler-se na mensagem.

Marcelo Rebelo de Sousa

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte do cantor Marco Paulo e apresentou sentimentos à família, amigos e admiradores do artista.

Uma nota de pesar divulgada no ‘site’ da Presidência da República refere que Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu com pesar a notícia do falecimento do cantor Marco Paulo", lembrando que o artista esteve "presente na vida musical portuguesa longas décadas.

Na nota, o presidente da República apresenta os sentimentos à família, amigos e admiradores do artista.

Luís Montenegro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reagiu na rede social X à morte do cantor.

"Presto sentida homenagem a Marco Paulo, grande referência da cultura portuguesa que hoje partiu. Deixa um legado musical marcante, que atravessa gerações e une Portugal. Condolências pessoais e do Governo à família e amigos", pode ler-se.

Teresa Guilherme

"Querido Marco Paulo, que triste estou com a tua partida. Que descanses em paz e obrigada por tanto amor ao público, com as tuas canções, que como tu, serão eternas! Beijo carregado de saudades!", escreveu a apresentadora no Instagram.

Mónica Sintra

"Querido Marco. Hoje queria falar contigo. Receber o teu abraço e olhar para o teu sorriso. Serás eterno. Obrigada por tudo. E por cada coisa. Até sempre", escreveu a cantora no Instagram.

Câmara de Lisboa

A autarquia lisboeta também prestou homenagem ao cantor. "A Câmara de Lisboa lamenta a morte de Marco Paulo e envia sentidas condolências à família e amigos do cantor", pode ler-se na rede social X.

Ticketline

A plataforma de venda de bilhetes escreveu também uma mensagem na rede social X. "Foi um verdadeiro fenómeno que atravessou anos, modas e gerações. Que, apesar da sua partida, guardemos na memória a sua força e determinação e continuemos a ecoar, em algum momento das nossas vidas, as frases das suas canções. Até sempre, Marco Paulo".

Pedro Nuno Santos

O secretário-geral do PS escreveu na rede social X que "o país despede-se hoje de uma das suas personalidades mais acarinhadas. Ao longo dos anos, Marco Paulo foi uma figura essencial da música popular portuguesa".

"Em nome do Partido Socialista, endereço as mais sentidas condolências à família, aos muitos amigos e aos milhões de admiradores", pode ainda ler-se.

Maya

A taróloga e apresentadora Maya partilhou no Instagram uma fotografia ao lado de Marco Paulo.

Fátima Lopes

Também a apresentadora Fátima Lopes fez a sua homenagem nas redes sociais. "Meu querido Marco. Se há pessoa que soube honrar a vida, essa pessoa foste tu. Nunca desististe, lutaste sempre até ao fim", escreveu.

"Ensinaste-nos todos os dias o efeito e a força que o amor tem em nós. E ensinaste-nos que, rodeados desse amor, conseguimos superar-nos e conseguimos ir até onde achávamos que não seria possível. Foste sempre uma força da natureza, um verdadeiro vencedor", pode ainda ler-se.

Sónia Araújo

A apresentadora Sónia Araújo publicou uma fotografia com o cantor no Instagram. "Marco Paulo sempre. Descansa, meu querido. Abraço a toda a família".

Para sempre, Marco

O grupo musical de homenagem ao cantor "Para sempre, Marco" publicou uma fotografia no Instagram como homenagem.

Joana Cruz

A locutora Joana Cruz publicou no Instagram várias fotografias ao lado do cantor. "Obrigada, Marco Paulo".

Leandro

O cantor Leandro deixou também a sua homenagem nas redes sociais. "Acordei com esta notícia tão triste. É tão triste nós vermos partir quem sempre nos abraçou, quem sempre nos apoiou, a nível pessoal e profissional. Cresci a ouvir-te. Muitas dicas vocais tu me ensinaste. Tanta coisa tu me disseste. E hoje, Deus decidiu levar-te. Agradeço-te todos os momentos que passámos juntos. Agradeço-te a pessoa maravilhosa que tu és e que sempre serás", escreveu.