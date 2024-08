O Governo português propôs como candidata a comissária europeia a ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque, anunciou hoje o primeiro-ministro.

O nome da ex-governante foi anunciado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, numa declaração na residência oficial em São Bento, sem direito a perguntas.

Na curta declaração, o primeiro-ministro disse que escolheu Maria Luís Albuquerque com o apoio de todo o Governo, num processo que decorreu com “todo o recato”, e destacou o perfil da antiga ministra de Estado e das Finanças de Pedro Passos Coelho.

“Pelo seu perfil e pelo conhecimento direto e pessoal que tenho das suas capacidades sei que vai honrar Portugal”, afirmou.

Maria Luís Albuquerque, 56 anos, foi ministra de Estado e das Finanças durante o período em que Portugal estava sob assistência financeira da 'troika', sucedendo a Vítor Gaspar em julho de 2013 e mantendo-se até final do executivo liderado por Pedro Passos Coelho.

PAN

Inês Sousa Real criticou a falta de diálogo prévio do Governo para um consenso na escolha do nome. A líder do PAN referiu ainda que queria um nome que representasse todas as forças presentes no Parlamento.

CDS

Paulo Núncio mostrou-se satisfeito com a escolha da ex-parceira de Governo e de Ministério, saudou a sua "competência", "sentido de estado", e competências políticas e pessoais, principalmente numa altura em que ajudou a definir o destino do país num dos "momentos mais difíceis da sua história". Em relação às divergências entre Paulo Portas e o nome proposto, a propósito da polémica da "demissão irrevogável", diz serem "assuntos do passado".

BE

Fabian Figueiro fala numa "agente da troika" que representou o pior do país e que agora o Governo premeia as suas "políticas de destruição social", acredita ainda ser uma "má gestora de fundos públicos".

PS

Pedro Delgado Alves também lamenta não ter havido um processo de auscultação, salienta que o PS foi informado minutos antes da declaração "ao contrários de outros processos". Salienta ter havido a preservação "dignidade institucional" por não se ter anunciado o nome na Universidade de Verão do PSD, como diziam alguns rumores.

Refere também a má memória das medidas "gravosas" enquanto "responsável directa" da "política de austeridade para lá da Troika" de Maria Luís Albuquerque e espera que não seja um regresso ao passado.

Elisa Ferreira deseja "maiores felicidades" no reforço do projeto europeu

A comissária europeia portuguesa cessante, Elisa Ferreira, desejou hoje as “maiores felicidades” a Maria Luís Albuquerque no próximo mandato do executivo comunitário, manifestando votos de “bom trabalho” no fortalecimento do projeto europeu e “em prol do interesse nacional”.

“Desejo as maiores felicidades à comissária portuguesa indigitada, Maria Luís Albuquerque. Bom trabalho no fortalecimento da construção europeia e em prol do interesse nacional”, escreveu Elisa Ferreira na rede social X (antigo Twitter).

Elisa Ferreira é a atual comissária para a Coesão e Reformas, responsável pelos fundos europeus.