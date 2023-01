No Reino Unido, e no resto do mundo, ainda não há exemplares do livro 'Spare', do príncipe Harry, pois o lançamento do mesmo estava previsto apenas para a próxima terça-feira, dia 10 de janeiro. Mas em Espanha, contudo, o mesmo já foi colocado à venda.

Na quinta-feira um breve trecho do livro acabou por tornar-se público, um em que Harry acusava o irmão William de uma agressão. Mas este é apenas um dos que promete muita polémica para os próximos dias, há mais.

Quem conseguiu ter acesso ao livro, já descreveu as maiores controvérsias com que Harry promete mexer com a família real.

O duque admite ter usado cocaína - salientando que "não foi muito divertido"

Harry afirma ainda ter matado 25 pessoas no Afeganistão durante as suas duas missões como militar

O príncipe salienta também que pediu ao pai que não se casasse com Camila - e o irmão fez o mesmo

Harry descreve como o rei Carlos III lhe disse que a sua mulher, Meghan, não deveria ir a Balmoral após a morte da rainha

Relembra o momento em que descobriu que a sua mãe, a princesa Diana, havia sofrido um acidente de carro

Refere que perdeu a virgindade com uma mulher mais velha, num campo atrás de um pub muito movimentado

A polémica onde acusa o irmão William de derrubá-lo durante uma discussão sobre a duquesa de Sussex

Polémica promete também o nome que Harry escolheu para o título da publicação, Spare. De acordo com a imprensa britânica, diz respeito a um velho ditado da realiza, 'Um herdeiro e um suplente'. O primeiro filho é herdeiro de títulos, poder e fortuna, e o segundo é, portanto, um suplente, caso algo aconteça ao primogénito.