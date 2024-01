Esta ação foi realizada no contexto de uma investigação criminal, através da Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional de Évora a uma Unidade Industrial recetora de azeitona no concelho de Mourão, refere a autoridade em comunicado.

Durante esta intervenção, a autoridade verificou neste operador económico a existência de 13 toneladas de azeitona proveniente de diversos furtos ocorridos em toda a região do Alentejo, tendo instaurado um processo-crime, pelos ilícitos de Furto e Recetação e a apreensão de 13.000 Kg de azeitona, avaliada no mercado em mais de 16.000 euros. Foi ainda aprendida documentação indiciária da prática dos crimes em questão.

Da investigação resultou também a identificação dos diversos autores materiais dos ilícitos detetados, bem como, de alguns lesados com a prática desses furtos.

A ação contou com a colaboração de elementos da Guarda Nacional Republicana de Mourão.