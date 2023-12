Em comunicado enviado às redações, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), sublinha que esta foi uma diligência levada a cabo pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal com o apoio da Unidade Regional do Sul.

Foram assim realizadas diversas ações de fiscalização na sequência de diligências de inquérito no âmbito do combate a ilícitos criminais contra a saúde pública, direcionadas ao abate clandestino de animais.

Como balanço da operação, durante a qual foram cumpridos dois mandados de busca domiciliária (incluindo uma exploração pecuária), oito mandados de busca não domiciliária, um mandado de pesquisa digital (um equipamento eletrónico) e fiscalizados 3 talhos, a autoridade detalha que foram apreendidos: "cerca de 6.600,00 kilos de produtos cárneos, essencialmente carcaças de caprinos, no valor de cerca de 58.000,00 euros, bem como a quantia de 11.470,00 euros em numerário, suspeita de ser resultado da atividade ilícita desenvolvida".

"Foi ainda apreendida uma caçadeira de calibre 12 e 37 cartuchos do mesmo calibre, bem como um revólver de calibre 22 municiado com 6 munições e 38 munições do mesmo calibre", acrescentam.

Avançam ainda que depois da realização de perícia foi determinado "tratar-se de carne proveniente de abate clandestino e/ou anormal avariado e/ou corrupto, e/ou sem rastreabilidade".

Neste contexto foram constituídos arguidos dois indivíduos, agora sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR), informa a autoridade.