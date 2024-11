Numa operação de fiscalização no âmbito do combate e prevenção a ilícitos criminais relacionados com o jogo ilícito, a ASAE, através da Unidade Regional do Norte – Unidade Operacional do Porto, inspecionou um grossista/armazenista, “onde se procedia de forma ilegítima e dissimulada, à produção, à assemblagem e carga de máquinas de jogo”.

Estas máquinas viriam, posteriormente, a ser distribuídas por vários pontos do país, refere um comunicado da ASAE, ao informar que foram apreendidas 244 máquinas de jogo de fortuna ou azar para exploração ilícita de jogo e fora dos locais autorizados, no valor superior a 488 mil euros.

Da ação resultou ainda a apreensão de 770 artigos contrafeitos, como isqueiros, canecas com logotipos desportivos, entre outros.

Foram instaurados dois processos-crime por produção de material de jogo, com euros e por contrafação e uso ilegal de marca, e foi identificado um suspeito.