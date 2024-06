Entre os artigos apreendidos na operação, como uma máquina laser para remoção de tatuagens, outra utilizada em cavitação e ainda outra utilizada em criomodelagem, consta ainda, toxina botulínica, com fortes suspeitas de se tratar de medicamento com origem contrafeita, conforme indicações do representante legal da marca, tendo em conta as características da embalagem, bem como o lote do produto.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica(ASAE), através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), realizou, a operação de fiscalização no âmbito das competências de órgão de polícia criminal, direcionada à clínica de estética, "localizada na cidade de Lisboa, com fortes suspeitas da prática do crime de usurpação de funções médicas e cuja atividade tinha forte presença nas redes sociais", revela a ASAE.

O valor total da apreensão ascende a 33.950,00 Euros. A responsável pelo estabelecimento foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência (TIR).