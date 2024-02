Os aviões fizeram contacto por volta das 10:10 (02:10 em Lisboa) no aeroporto de Itami, na província de Osaca, no oeste do país, sem causar danos significativos.

As aeronaves cobriam as rotas domésticas Osaca-Matsuyama e Fukuoka-Osaca e nenhum dos passageiros ou tripulantes sofreu qualquer ferimento devido ao incidente, de acordo com informações fornecidas pelo aeroporto e recolhidas pela imprensa local.

Este é o mais recente de uma série de incidentes ocorridos em aeroportos no Japão, começando com a colisão, em 02 de janeiro, no Aeroporto de Haneda, em Tóquio, de um avião da companhia aérea Japan Airlines e um avião da Guarda Costeira japonesa, na qual morreram cinco pessoas.

Duas semanas depois, dois aviões de passageiros sofreram uma pequena colisão no Aeroporto New Chitose que serve Sapporo, em Hokkaido, a principal ilha do norte do Japão, sem causar feridos.

Poucos dias depois, um avião da ANA com destino à cidade norte-americana de Seattle teve de regressar a Tóquio depois de um passageiro ter mordido o braço de um comissário de bordo.