A resolução teve os votos favoráveis do PSD/M, CDS-PP/M, PS/M, JPP/M, PTP/M e do deputado não inscrito Gil Canha, a abstenção do BE/M e os votos contra do PCP/M.

"A Assembleia Legislativa da Madeira reconhece a legitimidade da Assembleia Nacional e do seu Presidente Juan Guaidó e associa-se ao apelo para a urgente realização de eleições livres e democráticas, na Venezuela, reivindicando uma posição mais firme e determinada, por parte da comunidade internacional, na restauração da democracia e da liberdade na Venezuela", realça a resolução, defendida pelo deputado social-democrata, Adolfo Brazão.

"Esta Assembleia deve, de facto, apelar à comunidade internacional para o restabelecimento da democracia na Venezuela", disse o deputado, lembrando haver naquele país "uma comunidade portuguesa e lusodescendente de 400 mil pessoas".

Roberto Almada, deputado do BE, justificou a abstenção do seu partido porque, segundo destacou, "a mediação entre as partes em confronto é a solução e a opção por uma das partes apenas lança mais combustível numa fogueira que tem de ser apagada".

"Nem a Venezuela de Maduro vive em socialismo e liberdade, nem a alternativa protagonizada por Guaidó, Trump e Bolsonaro são solução", precisou, anunciando que, em sede de especialidade, o partido apresentará propostas de alteração ao projeto que, a serem aprovadas, poderão fazer com que o BE vote favoravelmente a proposta do PSD/M em votação final global.

Ricardo Lume, do PCP/M, reconheceu a "grave crise política, económica e social na Venezuela", mas acrescentou que a mesma "deve ser resolvida pelo povo venezuelano e não deve haver ingerências externas".