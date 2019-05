O projeto de resolução apresentado pelo BE que recomenda ao Governo o reforço dos meios do centro nacional de pensões e a atribuição de pensão provisória aos pensionistas que não se encontrem a trabalhar foi votado por pontos.

O apelo para que se "conclua os procedimentos concursais para reforçar o pessoal do Centro Nacional de Pensões, introduzindo uma norma que preveja a possibilidade de alargamento do período de validade da reserva de recrutamento de entre os candidatos apurados no concurso público lançado" foi aprovado com os votos a favor de todas as bancadas e deputados e apenas a abstenção do CDS-PP.

Votação idêntica teve a recomendação para atribuição de "uma pensão provisória de velhice, correspondente ao valor mínimo da pensão, em todas as situações em que o beneficiário já não se encontre a trabalhar", fazendo-se "o acerto retroativo quando o processo de análise estiver concluído".

O ponto para que o Governo "organize permanências com técnicos da segurança social em alguns dos países com maior emigração portuguesa para resolver as pendências dos processos de requerimento de pensão" foi aprovado por unanimidade.