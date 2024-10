Publicada esta segunda-feira em DR, a Resolução da Assembleia da República n.º 76/2024, recomenda ainda ao Governo que, "em articulação com os oficiais de direitos humanos da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, organismos públicos e organizações da sociedade civil competentes, programas de policiamento de proximidade para comunidades específicas, incluindo pessoas LGBT+, migrantes, afrodescendentes ou comunidades ciganas".

No terceiro ponto do documento do Parlamento, são ainda recomendadas "campanhas de recrutamento para as forças de segurança dirigidas a pessoas pertencentes a comunidades específicas, para aumentar a diversidade dentro das próprias forças de segurança."