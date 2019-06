Os eventuais perigos da utilização do glifosato - produto que é usado para matar ervas daninhas e tem grande aplicação em zonas rurais, nomeadamente na agricultura, mas também em espaços públicos urbanos - estiveram hoje em destaque na sessão da Assembleia Municipal da Figueira da Foz, primeiro por uma munícipe que deu vários exemplos de práticas a evitar em zonas onde o herbicida é usado.

Já a recomendação do Bloco de Esquerda (BE) propunha "um município sem glifosato nos espaços públicos" e referia que os riscos da utilização do herbicida "são hoje sobejamente conhecidos e discutidos" em Portugal e que cresce a exigência do "princípio da precaução na sua utilização".

Na proposta, o deputado municipal do BE, Cristopher Oliveira, referia que o glifosato tem "utilização sistémica e não seletiva" (mata todas as plantas), "é de venda livre e de fácil acesso, sendo o mais vendido no país".

"O seu uso é generalizado na agricultura, mas também em serviços de autarquias, que o aplicam em praças, jardins, passeios, estradas e cemitérios", assinalou Cristopher Oliveira, argumentando que o composto químico "tem sido ligado a vários problemas ambientais e de saúde pública por diversos estudos científicos"

Lembrou ainda que, publicamente, várias autarquias revelaram terem abandonado o uso de glifosato e adquiriram equipamentos para o tratamento de espaços públicos por outros métodos, defendendo que a Figueira da Foz siga esses exemplos.