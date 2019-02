A Assembleia Municipal de Almada aprovou na quinta-feira a atribuição do nome do ex-guitarrista dos Xutos e Pontapés, Zé Pedro, falecido em 2017, a uma rua da cidade, anunciou hoje o CDS-PP.

"Uma vez que os Xutos e Pontapés e Zé Pedro iniciaram a sua já longa e brilhante carreira em Almada, nomeadamente no espaço dos seus ensaios, de onde saíram os mais conhecidos êxitos que fizeram sucesso dentro e fora de portas, entendeu o CDS-PP com sua proposta, e a Assembleia Municipal votando a moção por unanimidade, que seria uma justa e honrosa homenagem quer à banda quer a Zé Pedro", refere uma nota de imprensa da Comissão Política Concelhia do CDS-PP.

"O CDS-PP Almada congratula-se com a aprovação por unanimidade da moção que o seu deputado municipal, António Pedro Maco, apresentou na Assembleia Municipal de Almada, propondo a atribuição de toponímia ao ex-guitarrista dos Xutos e Pontapés, Zé Pedro, falecido no final do ano de 2017", acrescenta a nota de imprensa.

A moção aprovada pela Assembleia Municipal de Almada salienta ainda o carinho que os Xutos e Pontapés sempre tiveram pelo concelho e considera que a atribuição do nome do ex-guitarrista a uma rua da cidade de Almada significa o reconhecimento pelo trabalho de Zé Pedro e dos Xutos e Pontapés para a cultura e música portuguesa.

"Agora ficará ao cargo da Câmara Municipal o lugar e a data da sentida homenagem perante os fãs almadenses", conclui a nota de imprensa do CDS-PP de Almada.