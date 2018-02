Por outro lado, a AML aprovou uma moção do BE que pede um apelo "à Assembleia da República e ao Governo, através do Ministério da Administração Interna", para a "suspensão imediata e urgente das ações de despejo" relativas ao bairro da GNR, em Alcântara.

As "linhas orientadoras relativas à programação" do Teatro Maria Matos, que preveem a sua concessão a uma entidade privada, foram aprovadas pela Câmara de Lisboa em meados do mês.

A recomendação teve os votos contra do PSD, PS e de cinco independentes (eleitos pelo PS), a abstenção do CDS-PP e os votos favoráveis das restantes forças partidárias.

Os eleitos do BE almejam também que "a Câmara Municipal de Lisboa, em articulação com as freguesias de Alcântara e da Ajuda, sirva de interlocutor para a procura de soluções equitativas e que garantam o direito à habitação condigna, com o envolvimento, também, do Ministério da Administração Interna, da GNR e dos moradores e moradoras".

O Governo suspendeu os "processos administrativos em curso" enquanto estiverem em análise os "relatórios sociais" de reformados da GNR do bairro de Alcântara que estavam sujeitos a ações de despejo.

Esta moção foi votada por pontos, tendo o ponto 1 sido aprovado com a abstenção do PCP e o ponto três com a abstenção do PS, do PCP e de seis independentes. O ponto 2 não foi a votos.

Numa declaração de voto, o PCP explicou que “não pode votar favoravelmente” porque “nunca foi assegurada uma alternativa ou solução de realojamento”.

A reunião de hoje da AML teve, pela primeira vez, uma tradutora de língua gestual, que será para manter.