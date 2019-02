A proposta do PSD, que pretende contrariar o excesso de peso das mochilas escolares, votada por pontos, foi aprovada na globalidade, na sessão plenária da AML.

Os pontos que pedem que a câmara municipal “avalie a possibilidade e o impacto para o erário público e para o funcionamento das aulas, substituindo os manuais escolares obrigatórios em formato papel por ‘e-books’ com a oferta dos ‘tablets’”, e “que estenda esta oferta aos demais alunos do ensino básico e secundário da rede pública” foram aprovados com os votos contra do BE, PCP e sete deputados independentes, a abstenção do MPT e de um deputado independente e os votos favoráveis das restantes forças políticas.

O documento dos sociais-democratas solicita também que a autarquia liderada pelo socialista Fernando Medina “providencie uma plataforma ‘on-line’/aplicação municipal que permita comunicações, troca e apontamentos, e facilite o acesso aos conteúdos facultados pelos professores”. Este ponto contou com os votos contra do PCP e de seis deputados independentes, a abstenção do BE e de um independente, e os votos a favor dos restantes partidos.

Na reunião de hoje, a AML aprovou, por unanimidade, uma recomendação do PAN para a “colocação progressiva de cacifos em todos os estabelecimentos públicos escolares de ensino básico e secundário do município”, tendo como “objetivo a sua total implementação até ao final do ano de 2020”.

Intervindo na sessão, o eleito do MPT Mário Freitas considerou que “acabar com o papel nas salas de aula é um perigoso incentivo à superficialidade e ao défice de atenção” causados pelas “novas tecnologias”.

No mesmo sentido, Isabel Pires, do BE, afirmou que “tem de haver um caminho para a redução do peso das mochilas”, não concordando, no entanto, “com a substituição integral dos livros por ‘e-books’ e ‘tablets’”.