“Depois de congratular o Partido Social Democrata (PSD) por ter incluído, no seu programa de recuperação económica, […] propostas concretas para a partilha de sacrifícios entre lojistas e centros comerciais na questão das rendas dos espaços comerciais, a AMRR vem agora felicitar o PCP pela proposta de alteração […] do Orçamento Suplementar, onde apresenta a sua posição concreta na defesa de um maior equilíbrio do esforço efetuado pelos lojistas e proprietários de espaços comerciais”, indicou, em comunicado, a associação.

Em causa está uma proposta do PCP que prevê a criação de um regime excecional que permita que os lojistas dos centros comerciais paguem apenas a componente variável das rendas até março de 2021.

A associação lembrou ainda que, no mesmo sentido, o PSD incluiu no seu programa uma proposta de ajustamento das rendas dos centros comerciais e, para as lojas de rua, de um corte de 28% nas rendas este ano, assegurando uma compensação fiscal para senhorios e pequenas e médias empresas.

“Após os representantes da AMRR terem sido ouvidos pela Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no passado dia 03 de junho, também o partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN), o Bloco de Esquerda e o CDS-PP concordaram com a necessidade de ser criada legislação específica neste contexto. Os signatários apelam para que os demais partidos se juntem a esta causa e permitam salvar um setor que representa mais de 375.000 empregos diretos e indiretos só nos centros comerciais”, notou.