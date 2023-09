Segundo a APG/GNR, o subsistema de saúde da GNR “não tem profissionais na área da saúde mental convencionados” e “nem estes existem em número suficiente dentro da instituição”, deixando os militares da corporação “entregues a si próprios”.

A APG/GNR salienta que em 2017 as forças de segurança passaram a ser consideradas como grupo de risco de suicídio no Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, apontando que a prevenção feita, em termos práticos, “é insuficiente”.

O lamento é expresso num comunicado na data em que se assinala o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.