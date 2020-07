Durante a audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar, a requerimento do BE, sobre os acontecimentos nos abrigos ‘Cantinho das Quatro Patas’ e ‘Abrigo de Paredes’, o comandante da associação, Pedro Batista, explicou aos deputados que quando chegou ao local, pelas 02:00 da madrugada de domingo (19 de julho), a zona onde funcionavam os canis e “onde poderiam trabalhar”, estava “totalmente queimada”, razão pela qual não havia o risco de reacendimentos, pois, a essa hora, o incêndio “já estava em fase de rescaldo”.

Na sequência do incêndio do fim de semana de 18 e 19 de julho, que deflagrou no concelho de Valongo, mas que se propagou até à serra da Agrela, no concelho vizinho de Santo Tirso, no distrito do Porto, morreram sete dezenas e meia de animais instalados em abrigos ilegais e 190 foram resgatados com vida, tendo sido acolhidos por associações, particulares e canis municipais.

O responsável pela APBS revelou no Parlamento que é possível confirmar através da “fita do tempo” da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) que às 02:00 da madrugada de domingo o incêndio consta como dado em fase de rescaldo.

O comandante contou que chegou à serra da Agrela pelas 02:00, depois de alertado por populares via telefone, e que, duas horas mais tarde, tinha no terreno mais seis operacionais da associação, acrescentando que foram “proibidos” pelo comandante da GNR no local de entrar no espaço, o qual lhe disse que “estaria tudo bem” e que não se podiam dirigir ao abrigo ‘Cantinho das Quatro Patas’ para prestar o socorro.