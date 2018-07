A coordenação da rede rejeita ainda "qualquer insinuação de, através dessa estratégia, [querer] diminuir a dimensão da lista de espera" para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

Para a ANCC, “é triste, lamentável”, esta “postura por parte do Governo e de alguns funcionários de hospitais públicos”, prejudicando “cidadãos doentes e fragilizados, que trabalham ou trabalharam, pagando os seus impostos para, entre outras coisas, pagar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), e depois quando dele precisam, são tratados desta forma.”

“Esta situação que se passa nos hospitais portugueses em geral, de tentarem libertar camas sugerindo inclusive lares ilegais, e de pressionar as famílias para que levem os seus familiares, muitas vezes sem condições, acontece e as pessoas têm receio de falar”, disse José Bourdain.

A coordenação explica, no entanto, que esta lista é pública e pela análise dos seus dados pode-se concluir que “a sua extensão depende essencialmente da oferta de camas e lugares disponíveis na Rede".

A ANCC acusa, por outro lado, o Governo de “explorar as Unidades de Cuidados Continuados de diversas formas, nomeadamente “enviando doentes com casos clínicos complicados para que nunca deveriam entrar na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados”.

Para José Bourdain, não faz sentido estes doentes irem para a rede, porque são pessoas que precisariam de outro tipo de cuidados, como apoio domiciliário ou um lar de idosos, defendendo que “pôr as pessoas no sítio certo é um dois em um: É dar bons cuidados às pessoas, poupando dinheiro no Orçamento do Estado”.

Sobre esta questão, a Coordenação da RNCCI explicou que a referenciação para a Rede é feita por profissionais do SNS no "estrito respeito dos critérios para cada tipologia, definidos em lei", mas adianta que, caso se constate "alguma discrepância", é conferido com a equipa de coordenação local a possibilidade de reavaliação do doente.

"Apesar da inegável qualidade do sistema de referenciação, admitimos que o perfil epidemiológico dos potenciais candidatos à RNCCI tem sofrido alguma evolução, verificando-se que são pessoas cada vez mais idosas e dependentes. Tal exige que todos os níveis de cuidados se adequem a esta realidade e se preocupem em oferecer a estas pessoas cuidados que confiram qualidade de vida e dignidade", acrescentou.