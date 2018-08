A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) referiu hoje que o serviço de atendimento do 112 que assegura as chamadas urgentes nos distritos do norte e centro do país está a viver um "período de caos" por falta de operacionais, o que cria "atrasos".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da APG/GNR, César Nogueira, apontou que "o serviço de 112 do Porto deveria ter 60 operacionais, mas atualmente só conta com 46". Ainda de acordo com a mesma fonte, estão a ser feitos três turnos diários, cada um com seis ou oito pessoas, quando todos, aponta a associação, "deveriam ter 12 operacionais". "Aliás é por causa disso que existem 12 postos de trabalho no serviço. Isto foi criado no final do ano passado. Naturalmente que nas férias e numa fase em que há incêndios o caos é maior", disse César Nogueira. A agência Lusa procurou obter uma reação junto do Ministério da Administração Interna, que remeteu para a Polícia de Segurança Pública (PSP). No entanto, esta força policial apontou que não faria comentários sobre o tema.