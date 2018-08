David Thomas, presidente da Safe Communities Portugal, explicou à Agência Lusa que a associação que dirige “trabalha com os serviços de emergência, a Proteção Civil, a GNR e forças de segurança” portuguesas e, durante a semana em que o incêndio esteve ativo, permaneceu em estreito contacto com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e com o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.

O presidente da associação, que apoia a comunidade estrangeira em Portugal, recordou que, dois dias antes do fogo deflagrar, a 3 agosto, “foi transmitido um alerta relativamente às temperaturas muito elevadas que eram previstas para esse período e para o risco extremo de incêndio”, assim como com “conselhos para as pessoas saberem o que fazer para se protegerem”.

As informações estiveram sempre disponíveis em inglês no Facebook e na página da internet da Safe Communities Portugal, mas também nas informações disponibilizadas pela ANPC, destacou David Thomas, lembrando que foram feitos “alertas adicionais aos turistas para estarem preparados para as temperaturas muito elevadas e fazer tudo para se autoprotegerem no caso de haver um incêndio”.

“Oitenta mil pessoas tiveram acesso a essa informação, que foi muito útil para as pessoas que estavam aqui de férias no Algarve ou que planeavam vir para cá”, destacou.