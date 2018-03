Citando o diário de campanha do general Fernando Tamagnini, de 23 de agosto de 1917, Cândida Rodrigues recordou, por exemplo, que, no terreno, faltavam "oficiais, soldados, mulas e cavalos, etc" e que os soldados nem sequer tinham fardas adaptadas para enfrentar o frio.

No folheto do evento, a associação retomou a expressão 'Carneiros Exportados de Portugal' para designar o CEP, uma expressão que foi usada, há um século, pelos antiguerra, para "denunciar o que os soldados sofriam".

A associação escolheu como lema "Maldita seja a guerra" porque tem uma "visão antiguerra e pacifista", pelo que vai colocar uma coroa de flores com essa inscrição no cemitério porque "estes soldados vieram cá morrer", disse à Lusa Cândida Rodrigues, uma das organizadoras da iniciativa que teve um familiar que lutou nas trincheiras.

No dia 7 de abril, está prevista uma visita guiada pelo historiador Bertrand Lecomte, da associação "l'Alloeu Terre de Batailles 1914-1918", em torno dos locais onde estiveram as tropas portuguesas, como, por exemplo, Neuve-Chapelle, Richebourg, La Couture e Laventie.

Ainda nesse dia, vai haver a projeção do documentário "Soldado Nobre", de Jorge Vaz Gomes, um realizador que está "à procura de um bisavô que ele nunca viu e quer saber a história", explicou Cândida Rodrigues.

No dia 08 de abril, de manhã, no cemitério militar de Richebourg-L'Avoué - na véspera das comemorações oficiais - a associação vai colocar uma coroa de flores com a inscrição "Maldita Seja a Guerra - Em nome da Memória Viva 1918-2018" para homenagear o centenário do CEP, vai haver canções antiguerra, e a leitura de excertos de cartas dos "Prisioneiros Portugueses da Primeira Guerra Mundial" de Maria José Oliveira.

Às 12:00, em Laventie, haverá "outra ação da visão antiguerra e pacifista" que é a apresentação da versão francesa do livro "O Soldado Sabino" do escritor Nuno Garcia Gomes, traduzida para francês por Dominique Stoenesco, membro da associação.

No dia 08 de abril, vai ser, ainda, apresentada a exposição "Portraits Photographiques 14-18", com retratos de soldados portugueses tirados há um século por uma costureira, Regina Louchard-Labitte, que doou o seu espólio ao fotógrafo francês Thierry Dondaine.