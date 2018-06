De acordo com o jornal Diário de Notícias (DN), a presidente do conselho fiscal da Associação Zoófila Portuguesa (AZP), Luísa Coelho, avançou na semana passada com a queixa-crime por abuso de confiança contra Ana Fernandes, “suspeita de ter feito “negócios consigo mesma”.

Em causa, segundo o DN, estão irregularidades imputadas à presidente da instituição e deputada municipal do PAN em Odivelas, sobretudo por ter em seu nome uma empresa que prestava serviços à AZP.

Entre as irregularidades estão também a compra de um telemóvel por 843 euros sem decisão colegial prévia e a aquisição, em fevereiro de 2017, de mais de três mil euros de ração fora de prazo da marca que a sua empresa detinha a representação.

“Há uma sensação de impunidade. Não podemos aceitar estes comportamentos. Uma pessoa que está a gerir o dinheiro dos outros não pode agir assim. Que podemos fazer para que a senhora deixe de achar que a associação é ela?”, disse ao jornal a presidente do conselho fiscal da AZP.

Em declarações ao DN, Ana Fernandes, que está demissionária, disse que “nunca tomou decisões sem respaldo da restante direção e lembra que as contas foram sempre aprovadas por sucessivos conselhos fiscais, incluindo o que o acusa de abuso de confiança”.