Abdi Waiss cumpriu os 21,0975 quilómetros em 59.44 minutos, a 3:03 do atual recorde do mundo, com o queniano Shadrack Kipkemei em segundo, em 59.49, e o djibutiense Mohamed Ismail a completar o pódio masculino logo de imediato, em 59.54 minutos.

Já na prova feminina, Tsigie Gebreselama completou o percurso entre a Cruz Quebrada e Belém em 01:04.21 horas, batendo o recorde da prova, cifrado em 01:05.30, seguida da queniana Ruth Chepngetich, em 01:06.20, e da sueca Abeba Aregawi, em 01:06.36.

A 34.ª edição da Meia Maratona de Lisboa de 2025 contou com atletas de 120 países diferentes e mais de 40.000 inscritos nos diversos eventos que compuseram o fim de semana, entre os quais mais de 16.000 estrangeiros, segundo dados da organização.