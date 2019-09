“Este governo falhou e incumpriu as promessas que fez no âmbito dos cuidados de saúde primários, nomeadamente na cobertura de médicos de família para todos os portugueses, nas Unidades de Saúde Familiar e aqui, concretamente em Lisboa, naquilo que seriam os novos centros de saúde fora dos edifícios de habitação”, disse Assunção Cristas, após uma visita à USF de Benfica, em Lisboa.

A líder centrista sublinhou que o executivo socialista prometeu que 14 novos centros de saúde “estariam concluídos em 2020” e comentou: “Pergunto-me onde estão eles porque não há um único que tenha a construção iniciada.”

Durante mais de uma hora, Assunção Cristas, com os candidatos a deputados Isabel Galriça Neto, Ana Rita Bessa e João Gonçalves Pereira, visitaram os cinco andares do centro de saúde, falou com utentes, passou pela sala de saúde materna, fez festas a um bebé de meses e falou com a mãe, e no final reuniu-se com a direção do centro.

A USF de Benfica, sublinhou, era um dos centros que, segundo uma “promessa muito firme” do Governo, deixaria aquele prédio de habitação.

E, apontando ao executivo, relatou as queixas que ouviu durante a visita pelas dificuldades em contratar pessoal para a secretaria, o que impediu, até agora, estender o horário de fecho das atuais 18:00 para as 20:00.