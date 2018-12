“O Estado deve dar o exemplo. O Governo deve chegar-se à frente e indemnizar já as famílias. Depois, apurando-se as responsabilidades, eventualmente pode vir a ser ressarcido, pelo menos em parte. Não me parece que as pessoas que perderam familiares nesta tragédia, associada a uma falha grave do Estado, possam ficar à espera de apuramentos que demoram normalmente muito tempo”, afirmou Assunção Cristas, em declarações aos jornalistas, no Porto, à margem de uma cerimónia de homenagem a Adelino Amaro da Costa, um dos fundadores do CDS que morreu há 38 anos na queda de um avião em Camarate.

A presidente do CDS/PP admitiu que a indemnização “não traz os familiares” mortos de volta, mas sustenta que as pessoas “devem, ao menos, sentir o respeito e um conforto do Estado que reconhece que houve uma falha”.

“É importante dizer e reafirmar que o Estado falhou. Quando o Estado falha, tenha ou não culpa direta, tem de indemnizar os que são atingidos pelo seu falhanço”, frisou.

Para Cristas, no caso da pedreira de Borba, “o Estado falhou na sua obrigação primeira de dar segurança às pessoas”.