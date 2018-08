Na manhã de segunda-feira, o homem foi abatido ao invadir a esquadra de Cornellá de Llobregat gritando 'Alá é grande'. Todavia, as buscas à casa do homem — que demoraram cerca de oito horas — não revelaram quaisquer armas ou explosivos, embora a polícia tenha referido que o homem demonstrou uma "vontade claramente homicida" contra uma agente na esquadra.

A polícia também referiu que não foram encontrados indícios sobre uma possível radicalização de Abdelouahab Taib, acrescentando que ainda está em análise o material informático apreendido na casa.

O interrogatório à ex-mulher do atacante, uma espanhola que se converteu ao Islão depois de conhecer o marido, fez com que a polícia chegasse à mesma conclusão — não são observados indícios jihadistas por parte do indivíduo —, informou uma fonte da investigação à AFP.

De momento, a investigação aponta, assim, para uma tentativa de suicídio. "A esposa explicou que ele tinha manifestado a sua homossexualidade e que estava transtornado porque isso não encaixava na religião muçulmana", foi referido.