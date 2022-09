Há mais de 300 emails com domínio gov.pt divulgados, assim como dados de elementos das forças de segurança portuguesa. Contudo, os mais sonantes serão os do primeiro-ministro e do líder do Chega.

Os dados de António Costa, primeiro-ministro de Portugal, e André Ventura, deputado e líder do Chega, estarão entre os cerca de 1,5 milhões que o grupo de hackers, que assumiu o ataque informático à TAP, no final de agosto, divulgou na dark web, revelou o jornal Expresso. O líder do governo terá visto ser colocada na dark web uma morada antiga e um email de uma colaborada, ao passo que André Ventura teve o número de telemóvel e o email exposto. Os nomes de António Costa e do líder do Chega são assim os mais sonantes, mas há outros que viram informações pessoais expostas. "Da lista constam também os dados de deputados e ex-deputados, como Edite Estrela, Jamila Madeira, Joana Mortágua, José Cesário, José Silvano, Paulo Portas, Alexandre Quintanilha ou Susana Amador", escreve o jornal Alguns membros das forças de segurança portuguesa também foram afetados neste ataque informático, como Rui Clero, comandante-geral da GNR, e Adélio Neiva da Cruz, diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS), que viram publicados o email, morada e o número de telemóvel e o email. Ainda de acordo com o que revelou o Expresso, a lista conta ainda com quase 300 emails com domínio 'gov.pt'. Estes elementos, a serem confirmados, contrariam assim o comunicado da TAP, no final de agosto. "Não foi apurado qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de clientes", lia-se na altura. Refira-se que, entretanto, o Ministério Público já abriu uma investigação ao ataque informático à TAP.