O homem que matou duas mulheres à facada no Centro Ismaili, em Lisboa, fica em prisão preventiva a aguardar julgamento, decidiu o juiz do Tribunal Central de Investigação Criminal. O atacante foi levado hoje para a prisão de Caxias.

De recordar que o ataque ao Centro Ismaili, a 28 de março, levou à morte de duas mulheres. Farana Sadrudin, de 49 anos, era sobrinha do líder da comunidade ismaelita em Portugal e Mariana, a mais nova, tinha 24 anos e era licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade NOVA.

De recordar também que Abdul Bashir era viúvo e tinha dois filhos. Ao SAPO24, fonte da comunidade explicou que os filhos do atacante "estiveram a ser acompanhadas no Centro Ismaili por pessoas que as conhecem, por uma equipa de psicólogos e pela Segurança Social" e que a comunidade ismaelita "ofereceu-se para acolhê-las em famílias", mas as crianças foram entregues a uma instituição não identificada. "A opção provisória para já foi colocá-las numa instituição onde continuam em contacto com a comunidade e a frequentar o centro, mantendo rotinas escolares", assegura.