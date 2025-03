Segundo as autoridades, o esfaqueamento aconteceu em Sint Nicolaasstraat, perto da praça Dam, em Amesterdão.

Cinco pessoas ficaram feridas e a polícia já deteve o atacante.

No momento do ataque, as autoridades municipais estavam a realizar uma sessão plenária na autarquia, que foi imediatamente interrompida.

A presidente da Câmara de Amesterdão, Femke Halsema, prometeu que em breve fará um relato dos detalhes disponíveis sobre o que aconteceu.

Ainda não se sabe "o motivo do incidente de esfaqueamento".