Uma pessoa foi morta e duas ficaram feridas num esfaqueamento nos subúrbios de Paris. O atacante foi neutralizado.

O ataque aconteceu em Trappes, nos subúrbios de Paris. Segundo a Reuters, o atacante foi neutralizado.

No Twitter, a polícia informa que a operação na Rua Camille Claudel está concluída e pede que a área seja evitada e os perímetros de segurança respeitados.

De acordo com o Le Figaro, o homem abatido estava barricado numa loja, pelo que foi necessária a intervenção das forças policiais de elite.

O Le Monde refere que o ataque ocorreu por volta das 10h (hora local) e que até ao momento não são conhecidos os motivos ou o perfil do atacante. Contudo, a BFM TV refere que o atacante terá dito “Allahu akbar”, mas a polícia não confirmou a informação.

Gérard Collomb, Ministro do Interior, partilhou uma mensagem no Twitter. "Os meus primeiros pensamentos vão para as vítimas e para os seus entes queridos. Quero saudar a mobilização exemplar das nossas forças da lei e da ordem. Já estão a investigar as circunstâncias desta tragédia", pode ler-se.