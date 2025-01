Segundo a imprensa, o ataque ocorreu na Universidade Hosei, no oeste de Tóquio, capital do Japão. A agência Jiji Press e outros meios de comunicação informaram que uma estudante de cerca de 20 anos foi presa pelo ataque.

Imagens transmitidas ao vivo pela NHK mostraram uma longa fila de veículos de emergência e ambulâncias em direção à universidade.

Ataques como este são raros no Japão, que adotou regras de controlo de armas muito rígidas.

No entanto, esfaqueamentos e até disparos ocorrem de tempos a tempos no país, como o ataque que tirou a vida do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em 2022.