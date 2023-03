O aeroporto de Alepo, no norte da Síria, foi desativado esta quarta-feira depois de um ataque israelita ter tido como alvo um depósito de armas pertencente a grupos pró-iranianos, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido, mas com uma ampla rede de fontes na Síria.

O Ministério dos Transportes anunciou que, devido aos danos na pista e em algumas instalações, "o aeroporto esteve fora de serviço até ao fim das operações de reparação". Todos os voos programados foram transferidos para os aeroportos de Damasco e Latakia, acrescentou.

Este aeroporto tem sido usado para ajuda humanitária, depois do terramoto de devastou o norte da Síria e várias regiões da Turquia. É a segunda vez que o aeroporto de Alepo é alvo de um ataque israelita. A sete de março, um bombardeio fez três mortos e deixou algumas instalações fora de serviço.