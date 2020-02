De acordo com o observatório, três professores e uma estudante morreram na sequência do embate de vários projéteis contra escolas na cidade de Idlib, capital da província homónima no noroesta da Síria, que representa o último bastião da oposição contra o regime de Bashar al-Assad.

De acordo com a agência Efe, dois cidadãos também perderam a vida em bombardeamentos do exército sírio contra bairros residenciais da cidade, de acordo com o OSDH, organização não-governamental (ONG) com sede no Reino Unido.

Segundo a organização, outras dez pessoas, entre as quais seis crianças, morreram na sequência de bombardeamentos da aviação contra a localidade de Maarat Misrin.